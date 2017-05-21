中国官员喝醉才说真话？ 澳名校考题引起中国留学生不满

（联合早报网讯）澳洲墨尔本知名学府莫纳殊大学(Monash University)一份试题，引起了当地中国留学生不满。题目问及“有俗语说，在中国，政府官员只有在_____的时候才会说真话？”，而正确答案显示为“当他们喝醉或者马虎时”。校方昨日就事件道歉并撤回试题，至于出题教师亦已被停职。

据星岛日报报道，试题出现在人力资源管理课的一次测验中，试题刊登在该学校的网站上，应试者包括中国、印度及澳洲学生。10条题目中，有一半都与中国有关。其中被认为最有争议的试题，包括“有俗语说，在中国，政府官员只有在_____的时候才会说真话？”；以及“在中国，现代化、引进新技术以及工业改革的主要障碍是什么？”，答案为“缺乏有技能的工人，特别是管理者”。

事件引起当地就读的中国留学生不满，纷纷上网声讨出题教师，斥“人说话要讲良心”。事件更惊动了中国驻墨尔本总领事馆，有工作人员证实，接获学生反映的情况，并已向校方表达关切，要求校方调查，认真妥善处理，并称馆方将继续跟踪有关情况。

除此之外，报道披露，在上述试题中，所谓中国“俗语”的那句话，来自教科书，是包括摩纳希大学、unsw、anu等澳洲一众高等学府都在使用的教材。

校方昨日就事件道歉，并强调试题不代表校方的观点，已经即时撤回有关测验。校方又指会进一步调查是否有同类事件，至于涉事出题教师亦已被停职。

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