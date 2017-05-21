梁振英向梁继昌发公开信　指须遏止利用执法机关打击政府官员的手段

（联合早报网讯）香港特首梁振英在网志向民主派立法会议员梁继昌发公开信，指梁继昌过去两天未有回应他及传媒的查询，明言“是可忍孰不可忍”。梁振英亦表示，梁继昌向税务局报案只是想营造税务局调查他的假象，又提到需要以民事及刑事手段，遏止利用执法机关打击政府官员的手段。

据明报报道，梁振英又在信中指，发现在两年多前写说给税务局长要求调查他的税务问题的人原来是梁继昌，两年后他亦是其中一名呈请人，发动成立专责调查委员会调查他的税务问题，更坚持要加入和留在委员会内。

梁振英提到，梁继昌今年3月开记者会，公开指他正接受税务局调查，不适合当全国政协副主席的唯一根本是税务局没有通知梁继昌不会调查此事。梁振英指梁继昌其实知道税务局不会告诉他，是否在调查梁振英的税务问题。

梁振英又批评梁继昌，指他的离职协议全文已公开2年多，但梁继昌身为一名专业会计师却从未指出协议中哪一部分的哪笔款项需要交哪一种税。梁振英又指，梁继昌两年多前写信给税务局长要求对方调查，再打电话追问对方，质疑梁继昌向税务局长施压。

梁振英说梁继昌身为专业会计师，看过协议全文就应该知道UGL给他的补偿不必纳税，指梁继昌向税务局报案“只是想营造税务局调查我的假象”，梁振英指2年多后至今他仍未有收过外国或香港的税务局的任何查询，于是梁继昌就在立法会上提出要成立专责调查委员会调查，目标是向香港、全国或国际社会发放香港特首梁振英正在被调查的信息。

梁振英质疑，梁继昌是否仍然要留在调查委员会内，使其他人看到他自编自导后还要自演。

梁振英又批评，事件是“香港政治极度劣质化的实例”，指向不同的执法机关举报，再公开说某名官员正被调查，相关做法与“营业车司机向廉政公署举报，诬陷抄牌的交通警察一样”。他表示，“这些利用执法机关作为打击政府官员的手段必须用民事及刑事手段遏止”。

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