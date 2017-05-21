中韩关系现缓和迹象 韩重启多条赴华航线

（联合早报网讯）因“萨德”入韩问题陷入僵局的韩中关系在文在寅政府成立后似有缓和，面临困境的韩国地方机场也出现了一丝生机。部分航空公司重启赴华航线，得益于此，清州机场本月的航班数量和旅客吞吐量较上月增加。

据韩联社报道，清州机场免税店和忠清道地区旅游业一度因来访中国游客大幅减少陷入经营危机，而最近形势逐渐出现好转。忠清北道21日表示，韩国低成本航空公司易斯达（Eastar）将于8月20日重新恢复清州开往沈阳、上海、哈尔滨、大连、宁波等五条中国航线。韩亚航空的北京航线也于4月26日重新启航。机场相关人士表示，清州飞往中国的航线一直保持盈利，韩中关系如有改善，经营有望很快步入正轨。

韩国总统特使李海瓒访华并拜会中国国家主席习近平，双方共商恢复韩中关系方案，本月14日“一带一路”国际高峰合作论坛上韩国政府派代表团出席，习近平公开表示，重视中韩关系。种种迹象表明韩中关系逐渐缓和。

受此利好，清州机场免税店和地区旅游业期待8月航线恢复后能焕发新生。上月清州机场国际航线旅客吞吐量同比减少12.7%，仅5203人次，航班班次减少21.1%，仅268班。但本月截至18日，航班和旅客吞吐量双双增加，分别为63班和6374人次，多于上月同期。

据分析，部分中国航线重开，上月5日开通清州飞往俄罗斯航线，以及增开飞往越南、柬埔寨、台湾等不定期航线也起到了积极作用。

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