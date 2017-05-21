“蛟龙”号载人潜水器将于23日在世界最深处下潜

（联合早报网讯）中国大洋38航次第三航段现场总指挥邬长斌今天表示，搭载“蛟龙”号载人潜水器的“向阳红09”科学考察船预计22日凌晨抵达马里亚纳海沟作业区，“蛟龙”号计划于23日在世界最深处的马里亚纳海沟“挑战者深渊”进行本航段第一潜。

据新华社报道，“向阳红09”船是5月16日从深圳起航向作业区进发的。本航段是“蛟龙”号自2013年进入试验性应用阶段以来的最后一个航段。现场指挥部与深潜作业部门、科学家团队对本航段潜次进行了详细设计和安排，计划“蛟龙”号23日在马里亚纳海沟“挑战者深渊”北坡进行本航段首潜。

记者所见“蛟龙”号第三航段工作计划表显示，本航段将在马里亚纳海沟和雅浦海沟共进行10次深潜，每次下潜作业的具体日期和潜航员已经做出安排，以利于科学家与潜航作业部门人员沟通，提前做好准备。

邬长斌表示，细化每个潜次作业计划，更好地提高潜水器水下作业能力和作业效率，科学家团队应提前与深潜作业部门做好沟通，按设定的潜水器水下作业时间安排作业任务，确保作业安全、计划合理高效。

自今年2月6日开始的中国大洋38航次科考，共分三个航段，前两个航段已分别在西北印度洋和南中国海进行了相关科学调查。

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