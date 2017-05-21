应对频发疑似共谍案 台军7月底前全面更换公发手机门号

（联合早报网讯）台湾军方拟今年7月底前全面更换公发手机门号，以应对近年来频发的疑似共谍案，并确保通讯保密安全。

据自由时报电子报今天报道，台军上周已将金门、马祖及澎湖防卫指挥部相关军事主官主管的门号更新。手机门号即手机号码。

台军官员透露，台湾本岛军事机关及部队的公发手机门号，将在下一阶段进行全面更新，预计今年7月底前可完成更换。

上述官员称，台军上回全面更新相关人员公发手机门号是在2011年初；当年就因爆发陆军前少将罗贤哲共谍案，军方惊觉事态严重，因此立即启动安全机制，将原本使用的公发手机门号全面更新。

据报道，台湾国安单位当年意外查获罗贤哲违法影印机密文件，追查发现罗贤哲因喜好渔色，多次在泰国嫖妓被中国大陆人员偷拍，在威胁利诱下投靠对岸。罗贤哲2012年被最高法院判处无期徒刑，成为台湾解严后首位因“共谍案”遭判无期徒刑的台军将领。

该官员也指出，由于近几年来有很多疑涉共谍案案件，加上国防部飞弹指挥部（简称“飞指部”）前指挥官谢嘉康少将本月初卷入共谍案，国防部因此决定比照罗贤哲案启动安全管控机制，要全面更换公发手机门号。

据报道，谢嘉康因多次疑似以旅游名义前往第三地，接触不明大陆籍人士及接受招待，本月9日被当局搜查住家并带回侦讯，检方后谕令他以10万元（新台币，4600新元）交保候传并限制出境。该案在台引发台军所有防空导弹及可攻击大陆的地对地导弹机密资料，都可能已外洩的恐慌。

此外，台湾高等法院上周二（16日）依国家情报工作法从事间谍行为未遂等罪，判台退役空军上尉陈国玮三年6个月徒刑，还可上诉。陈国玮被控赴大陆经商却被对方吸收，回台刺探收集机密未遂。（联合早报网编辑：王纬温）

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