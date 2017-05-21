台湾学者：吴敦义将把中国国民党“台湾化”

（联合早报网讯）台湾前副总统吴敦义昨晚当选新任中国国民党主席，台湾学者范世平认为，吴敦义将把“中国国民党”带往“台湾国民党”转变；此外，统派与深蓝随着洪秀柱落选，宣告完全结束。

台湾师范大学政治所教授范世平今天在面簿上就吴敦义的当选作出分析并发表上述预测。吴敦义昨天在选情异常激烈的六角战中，以14万多张选票、52.24％得票率，击败现任主席洪秀柱等人。

范世平在BBC中文网的专访中进一步指出，台湾前李登辉当总统时就曾想把中国国民党“台湾化”，成为另类“台湾国民党”，但后来在连战接任党主席时停止。他预测，未来本土派吴敦义会秉持这信念，但不会真正将中国国民党改名，而是从内部慢慢改造。

另据自由时报到电子今天报道说，国民党党中央是在昨晚9点公布选举结果，由吴敦义当选主席，中共也循例发总书记习近平的贺电。但引人揣测的是，这份贺电在一个半小时后才到达，时间太久，还一度让国民党担心收不到贺电。

尽管贺电后来到了，但称呼同样引人想像，对吴敦义的称呼是“你”，有别于去年洪秀柱在党主席补选胜出时用的“您”。

对此，范世平认为，中共对吴敦义的贺电中的善意不够，但这正是吴敦义要的，即与中共保持距离。

在贺电在内文上，习近平强调“坚持‘九二共识’、坚定反对‘台独’”；吴敦义回电则是“持续深化‘九二共识’，推动两岸和平制度化”。据报道，吴敦义回电的一开始是“一九九二年时，双方就达成两岸都坚持‘一个中国’原则，并且对于它的涵义，同意用口头声明方式作各自表达……”，与国民党长期以来“九二共识”后紧接“一中各表”的表述方式，明显不同。

范世平指出，吴敦义的回电其实是把一中各表重申一遍，“是软中带硬的回应”。

此外，范世平也警告台湾总统兼民进党主席蔡英文未来要小心了，吴敦义还是有战力的，能让国民党暂时止血，蔡英文却快压不住党内，台湾前总统陈水扁已先来叫板。

目前正保外就医的陈水扁上周五晚出席凯达格兰基金会感恩募款餐会，以事先录好的影带对蔡英文政府禁止他出席餐会表达不满。

另一方面，范世平指出，吴敦义如果让国民党在明年县市长选举有所突破，2020年他才可能直攻大位。此外，他如果主动把党产交出，重新募款，才能让人觉得耳目一新。

但他指出，吴敦义仍是老派政治人物，说起话来拐弯抹角，难获年轻人喜欢。（联合早报网编辑：王纬温）

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅