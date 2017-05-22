香港建青年宿舍 缓解因房租上涨青年难以安居

（联合早报网讯）港府2011年提出兴建青年宿舍计划。首个项目大埔青年宿舍今年5月20日动土，有望在2018/19年度落成。

据星岛日报报道，大埔青年宿舍选址邻近大埔墟港铁站，总建筑面积为3460平方米。楼高20层，地下及一楼将用作青年中心，2楼和3楼为青年宿舍附属设施及共享空间。4楼至19楼为青年宿舍，共提供78个宿舍房，其中76个为单人宿舍，面积约16.3平方米，还有2个双人或伤健人士(即残疾人士)宿舍，面积约36.7平方米。

青年宿舍面向的对象是18至30岁的在职香港永久居民或自雇人士。一人家庭的申请者收入不能超过该年龄组别的75个百分值，以2016年水平为例，即月收入低于2万港元；总资产净值不得超过35万港元，两人家庭的申请者则双倍计算。营运宿舍的香港青年协会副总干事冯丹媚表示，首次租约为期两年，可续租至最多5年。以目前市值计算，单人房租金2500港元起跳，双人房则约5000元，正式出租时会根据最新市值有所调整。冯丹媚期望入住的青年不但解决住房需要，还能在这个平台上拓宽社交圈子、寻找各种机会。

香港特首梁振英20日透露，除大埔外，另5个青年宿舍项目将会尽快动工，共可提供2800个宿舍。

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