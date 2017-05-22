浙江大学120校庆举行 60余万校友线上线下互动

（联合早报网讯）5月21日，浙江大学建校120周年纪念大会在浙江大学紫金港校区举行。政府及教育界相关领导、30余所海外著名大学校长、80余所国内高校负责人、广大浙大校友共欢聚一堂，共同庆祝见证这一重要时刻。

据中新网报道，从诞生之初，浙大便承载着中华复兴的民族梦想，寄托着中国知识精英的学术理想和社会责任。79年前，时任浙大校长竺可桢提出“排万难冒百死以求真知”的“求是”校训，如今面对全球一体化带来的竞争压力，浙大依然与时代同行，把“创新”写入校训，让“求是创新”流入每一位浙大人的血液，深深影响着每一位浙大人的灵魂。

母校120岁生日，浙大校友、著名物理学家、诺贝尔物理学奖获得者李政道专程给母校发来贺信：“今日之浙大，枝繁叶茂，成绩斐然，享誉海内外，我作为浙大校友，无比自豪。”

120年来，浙江大学始终与国家民族共命运、与时代发展齐奋进，特别为浙江经济社会发展作出了不可磨灭的贡献。浙江省委书记车俊在致辞中希望浙大以纪念建校120周年为新的起点，始终开拓创新、勇攀高峰，始终立足浙江、服务浙江，发展成为一所享誉中外的综合型、研究型和创新型大学。

据悉，此次浙大校庆大会全程通过“互联网+”进行全球直播，60余万校友线上线下互动，共同祝福母校。

校庆期间，浙大举行了全球高等教育论坛和浙江大学第三届水上运动会。校庆当天下午，浙大举行了“一流大学建设系列研讨会——2017暨中国大学校长联谊会”、“学术大师大讲堂之诺贝尔经济学奖获得者报告”活动，晚上，在紫金港校区体育馆将举行建校120周年文艺晚会，各校区设分会场。

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