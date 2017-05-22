中国卫计委举行记者会 回应世卫大会涉台问题

（联合早报网讯）第70届世界卫生大会将于5月22日至31日在日内瓦举行。当地时间5月21日下午，中国政府代表团团长、中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌在日内瓦举行记者会，介绍了中国代表团的主要活动，以及中国政府在医药卫生领域开展的国际合作与交流，并就今年世卫大会涉台问题作出回应。

据国际在线报道，在记者会上，应俄通社、美联社等媒体的提问，李斌就今年世卫大会涉台问题作出回应。李斌说，台湾地区参与国际组织活动问题必须遵照一个中国原则处理。

李斌说：“2009年至2016年，中国中央政府连续8年同意台湾地区以‘中华台北’的名义和观察员身份参加了世界卫生大会，这是在一个中国原则前提下，两岸协商后做出的特殊安排。台湾地区民进党当局执政后，拒不承认两岸同属一个中国，破坏了两岸关系的政治基础，导致两岸联系沟通机制停摆。台湾地区参加世卫大会的政治基础己不复存在。这件事说到底是民进党当局自己为台参加世卫大会设置了障碍。”

李斌指出，如果台湾民进党当局真正念及台湾同胞的健康福祉，就应当回到一个中国原则、“九二共识”的基础上来，这才是造福于民的人间正道。

李斌还表示，中国中央政府始终高度重视台湾同胞的健康福祉，在符合一个中国原则的前提下，对台湾参与全球卫生事务做出了妥善安排。台医疗和公共卫生专家可参加世卫组织相关技术活动，必要时世卫组织可派工作人员和技术专家赴台考察卫生或疾病流行情况，或向台提供医疗和公共卫生技术援助。同时，台湾地区能够获取世卫组织发布的全球突发公共卫生事件信息。所以，根本不存在所谓“影响台湾民众健康福祉”、“防疫缺口”的问题。

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