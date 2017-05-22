党主席提前交接否 吴敦义：尊重洪秀柱

（联合早报网讯）中国国民党主席当选人吴敦义今天接受广播专访时表示，党团有党主席提前交接的声音，但他一切尊重现任党主席洪秀柱的意见。

据台湾联合报报道，国民党主席20日改选结果出炉，台湾前副总统吴敦义当选新任党主席，预定8月20日进行交接。不过，国民党过去党主席选举多在7月举行，并在9月举行党代表大会，这次党主席选举提早举行，有党籍立委建议党主席提早交接。

吴敦义上午接受“蔻蔻早餐”访问，关于国民党是否提前党主席交接，他表示，他预定明天拜会洪秀柱，但不会主动提及提早交接一事，若洪秀柱提及才会讨论，且他完全尊重洪秀柱的意见。

吴敦义说，上任后，他会履行党团总召兼任政策会执行长的政见，必要时也会让此人担任副主席，协助推行党务。

至于中共总书记习近平在贺电使用“你”，与上届洪秀柱的“您”不同，吴敦义说，可能因为洪秀柱是女性，使用“您”是对女性多一分尊重；而他在回复贺电中完整说明“九二共识”沿革，是因为认为“浓缩版不如原汁原味”。

吴敦义说，自己还没上任，无法评论2018年九合一选举的规划，也不可能现在决定参选人选，“我没有口袋人选，也没有时间表”。主持人追问人选时，吴敦义多次表示“我不会回答”。

他表示，他选前说2018年选举要有所斩获，县市长、议会、地方乡镇席次都要增加，构成国民党在基层最重要的基础，届时提名程序必须审慎且公平公正公开，而候选人要具有良好学识、历练，且对“中华民国及人民”完全效忠，并对国民党始终忠诚如一。

吴敦义说，国民党2008年选举大胜，取决于当时民进党执政失去民心，国民党当时也由弱转强，联结友党。目前总统蔡英文执政逐渐失去民心，国民党当时胜选的环境，有可能在现在逐渐成熟重现。

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