云南发布首个省级物种红色名录 2625种生存受威胁

（联合早报网讯）今天（22日）是国际生物多样性日，上午，云南省环保厅联合中科院昆明动物所与植物所，共同对外发布了《云南省生物物种红色名录（2017版）》，这也是中国发布的首个省级生物物种红色名录。

据中国央视报道，《红色名录》总计评估了11个类群的25451个物种。其中大型真菌和地衣分别为2759种和1067种，高等植物19333种（苔藓植物1912种、蕨类植物1363种、裸子植物115种、被子植物15943种），脊椎动物2285种（鱼类619种、两栖类190种、爬行类211种、鸟类949种、哺乳类316种），另外鱼类有7个亚种按评估标准列为“不予评估”。

据专家介绍，上述名录是中国发布的首个省级生物物种红色名录。红色名录评估是一项物种灭绝风险评估。通过这一评定，来预警物种的生存危机。本次评估集全国200多位专家学者之力，对云南省已知野生动植物物种进行的一次全面系统的梳理。同时首次将大型真菌和地衣列入生物物种红色名录评估。是迄今为止评估对象最广、信息最全、参与专家人数最多的一次云南省生物物种生存状况评估。该名录将为政府部门相关决策提供重要的科学依据，并对生物多样性保护与管理产生积极的影响。

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