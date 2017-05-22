田湘利拟任海南省三沙市委书记 阿东拟任市长

（联合早报网讯）据海南日报报道，中共海南省委今天将该省拟任干部人选情况予以公示。其中包括拟任三沙市委书记的田湘利、三沙市人民政府市长阿东等人。
田湘利，男，1962年11月出生，江苏如东人，汉族，在职大学学历，法律硕士、高级管理人员工商管理硕士学位，1981年8月参加工作，1984年6月加入中国共产党。历任海南省高级人民法院正处级监察员；三亚市中级人民法院副院长(挂职锻炼)、副院长、党组副书记，城郊人民法院院长、党组副书记，市中级人民法院院长、党组书记；海南中级人民法院院长、党组书记，省高级人民法院党组副书记、副院长(正厅级)。现任海南省委政法委副书记、秘书长，拟任中共三沙市委委员、常委、书记。
阿东，男，1970年11月出生，辽宁海城人，回族，研究生学历，理学博士学位，1997年7月参加工作，1996年5月加入中国共产党。历任国家海洋局海域管理司海岸带海岛管理处处长、海域管理处处长、助理巡视员，江西省贵溪市委副书记(挂职锻炼)，国家海洋局海域管理司副司长、东海分局副局长，海洋出版社党委副书记、书记兼纪委书记、副社长，国家海洋局政策法制与岛屿权益司司长(保留部委正司级)，海南省三沙市委副书记、宣传部部长(正厅级)。现任海南省三沙市委副书记、宣传部部长，市纪委书记(正厅级)，拟提名为海南省三沙市人民政府市长候选人。
公告称，欢迎广大干部群众反映拟任人选思想作风、道德品质、工作能力、廉政勤政等方面存在的问题。
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