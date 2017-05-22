中国商标注册申请 连续15年世界第一

（联合早报网讯）今日，记者从中国工商总局召开的《关于深入实施商标品牌战略 推进中国品牌建设有关情况》新闻通气会上获悉，中国商标注册申请已连续15年居世界第一位。截至2017年3月底，中国商标累计申请量2293.1万件，累计注册量1514.5万件，有效注册商标量1293.7万件。

据中国青年网报道，工商总局商标局党委书记、副局长崔守东表示，中国是名副其实的商标大国，但在世界上有影响力的中国品牌数量相对较少，商标品牌引领经济发展的作用还未得到充分发挥。工商总局坚持把握问题导向，适时将商标战略深化和发展为商标品牌战略，为此，工商总局商标局将围绕《关于深入实施商标品牌战略推进中国品牌建设的意见》这条主线，做好商标注册便利化、商标监管规范化、品牌服务社会化三个重点工作，通过地理标识和马德里国际商标注册两个抓手，推动中国从商标大国向强国转变，推动中国产品向中国品牌转变。

据了解，《意见》全文共分4个部分，从深化商标注册管理体制改革、切实加强注册商标行政保护、全面构建品牌培育服务体系、统筹推进产业区域品牌建设、大力开拓品牌发展国际等5个方面着手，通过确定持续推进商标注册便利化、商标监管规范化、品牌服务社会化、市场化改革以及促进中国商标品牌国际化等21项战略任务措施，构建了全面推进品牌建设工作体系。

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