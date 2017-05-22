港民主派齐轰梁振英干预立会 誓言追究到底

（联合早报网讯）因应特首梁振英连续多日公开要求立法会UGL专责委员会委员梁继昌辞任委员，梁继昌今早在多名民主派议员陪同下会见传媒，表明将继续留在委员会完成工作，而各民主党派亦一致批评梁振英干预立法会运作，一定追究到底。

据明报报道，UGL专责委员会委员之一、公民党杨岳桥指斥梁振英是干预三权分立、无视立法会的独立运作，强调民主派“一定会追究”，包括弹劾梁振英。杨又提醒建制派，梁振英的任期只余个多月，“你们（建制派）是否要继续揽住梁振英？”

另一调查委员、民主党林卓廷表示，梁振英作为正在接受刑事调查的人，不应该不断评论有关案件，认为这将对有关执法部门和投诉人构成莫大压力。

不在调查委员会的民主党涂谨申则表示，梁振英近日不停写文、发表意见，做法不寻常，民主派需要作出回应。他指梁振英以特首身分干预立法会委员会运作，并针对性攻击委员，令其工作有困难，做法很不妥当。

工党梁耀忠亦说，梁振英若非心虚就毋须“扭横折曲”，他猜测梁振英针对梁继昌是因为梁继昌的会计背景，指梁振英不希望有委员调查UGL时了解和熟识有关运作。公民党郭荣铿则强调一定调查到底，不会因一些威迫而有半点退缩，又指梁振英“近乎发癫的行为”只会令人觉得他想隐瞒。

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