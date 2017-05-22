骗徒自称乾隆皇帝吃了长生不老药 深圳富婆被骗222万元

（联合早报网讯）一名男子冒充“乾隆皇帝”在深圳行骗，声称“我是乾隆皇帝，吃了长生不老药，活了300多岁，掌握着大清皇家的资产，不过这些资产被冻结了，需要找人投入启动资金”，又指投资者可以获得几倍甚至几十倍收益。这个弥天大谎竟然也成功骗走深圳一名富婆200多万元人民币。涉案男子今日在深圳中级人民法院受审。

据广州日报报道，之前曾有冒充公主、格格等皇室后裔诈骗的案子，但直接冒充皇帝本人的，却是本案被告刘乾珍“首创”。自称是长生不老的乾隆皇帝，一般人听到这种谎言都会一笑置之，然而，深圳一名富婆却被这名冒牌乾隆皇帝骗走200多万元人民币。而和“乾隆皇帝”拍档诈骗的则是曾冒充金融大鳄索罗斯弟子的男子万健民。

案情显示，刘乾珍谎称自己是乾隆皇帝，吃了长生不老药，活了300多岁，是全世界27个皇家家族之一，掌握大清皇家大量资产。万健民也谎称自己是万氏家族第九代传人，只有通过他才能将皇家的钱解冻出来。郑姓被害人对此信以为真，被刘乾珍以运作皇家资金以及购买玉白菜为由骗取222万元人民币。

后来，郑的丈夫有所怀疑，质疑被告“你说你活了几百岁？这不科学啊”，郑的丈夫其后把录音交予侦查机关调查。

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