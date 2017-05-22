台卫福部长开国际记者会 批大陆伤害两权

（联合早报网讯）世界卫生大会（WHA）今天（22日）在瑞士日内瓦登场，台湾没有收到邀请函，赴瑞士采访的台湾媒体也申请不到采访证。台湾卫福部长陈时中今天在日内瓦召开国际记者会，批评中国大陆伤害了媒体第四权及健康人权，所有事情应以医疗人权作为出发点，而非政治，表示“非常不满”。

台湾联合报报道，有媒体提问，台湾媒体和持有台湾护照的民众无法进入现场，另大陆方面昨天说明，是因民进党政府不尊重两岸的特殊安排，才导致此后果，对此台湾有何想法？陈时中表示，中国大陆同时伤害两件事情，一件是媒体第四权，一件是伤害健康人权，“我要表达我们非常不满。”昨天讯息一传出来，他就感到非常失望，到底大陆是在谈政治还是谈健康？他指出，大陆应从医疗人权作为出发点，而非用政治作为出发点。

媒体问陈时中，去年蔡英文总统上任后，前卫福部长林奏延在WHA大会有和大陆代表见面，你(陈时中)也会跟大陆代表见面吗？陈时中回答，目前没有做安排，但有任何机会伸出友谊的手，他都不会拒绝，而且也很欢迎。

陈时中说，很多人质疑，既然台湾进不去WHA大会，那到底来日内瓦想看到什么？ 他强调，世卫行动团是来交朋友的，并为未来做准备，他想看到政治以外的健康殿堂中，各国是以什么样的角度来讨论健康，健康人权到底是不是真正的普世价值。

陈时中说，台湾有很多可贵经验，可以跟大家分享也乐于分享，希望世界接纳台湾，医界联盟、立委、学生团体与侨民等也站在一起发声，“光是这样子就很有意义。”

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