中国足协：中超联赛球员身价跃居亚洲第一

（联合早报网讯）中国足协今天（22日）在北京公布数据：截至2016年12月31日，中国足球超级联赛球员身价已经跃居亚洲第一。

中新社报道，目前，中超联赛的影响力逐步提升，海外版权已经覆盖96个国家和地区，约有5亿人关注中超联赛。在2016赛季，以专业著称的英国天空体育还全程直播了中超联赛上海上港队的比赛，这在一定程度上证明了中超联赛目前在世界范围的影响。

对此，中国足协常务副主席兼秘书长张剑表示，在《中国足球规格发展总体方案》《中国足球中长期发展规划》的指导下，中国足球迎来了难得的历史发展机遇，中超联赛近年来的品牌价值不断提升，赛事的精彩程度以及受关注度逐年提高。特别是随着各俱乐部投入的加大，诸如保利尼奥、帕托、胡克尔等世界级球星纷纷登陆中超。

张剑强调，当前正值全面落实中国足球改革发展总体方案，促进中国足球全面振兴的大好机遇期，联赛也面临一个新的改革发展期。中超品牌有望进入创新发展、持续发展的快车道，并全力向世界一流联赛迈进，推动中国足球的普及和提高，助力中国足球的发展振兴，“中超联赛需要的不再是以往过山车似的上下起伏，更希望在一条健康、稳定、平安的道路上持续前行。”

受中超联赛品牌价值提升的影响，众多知名企业相继投身中超联赛。当日，张剑宣布，中国平安再次冠名中超联赛五年，时间从2018年至2022年，赞助金额高达10亿元人民币。此前，中国平安已经通过四年6亿元人民币的价格冠名了2014至2017赛季中超联赛，九年16亿元的价格也使得中国平安成为中超联赛历史上冠名时间最长，金额最大的企业。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅