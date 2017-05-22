被拒WHA台卫福部长向WHO递交抗议信

（联合早报网讯）世界卫生大会（WHA）今天（22日）于瑞士日内瓦登场，台湾不仅没有收到邀请函，外交部洽请友邦向世界卫生组织（WHO）提案“邀请台湾以观察员身分参与WHA”，也被排除议程之外。台湾卫生福利部长陈时中接受台湾记者电话连线採访时表示，已递交抗议信予WHO秘书处，表达台湾的不满与失望。

联合新闻网报道，陈时中表示：“把道理讲清楚，会抗议，要表达不满情绪。”他说，台湾驻日内瓦办事处已协助将抗议信递交给WHO秘书处，信件内容依联合国宪章，向WHO说明台湾对世界的贡献，却未被获邀参加WHA，表达不满与失望。

陈时中指出，中国大陆以一个中国原则阻碍台湾参加WHA，“坦白说，这是明显地把政治污染带进WHA健康殿堂中，是不对的”。他说，也许政治的影响力无所不在，但健康权应该被尊重，他坦言，自己在日内瓦后续发表的演讲措辞都更加强硬，包括外媒的采访都花时间强调台湾理念，外媒相当肯定。

陈时中说，他到日内瓦已二天半，外交部协助安排很多友好国进行双边会谈，每天行程紧密且忙碌，目前已和20个国家及国际组织进行双边会谈，其中与美国卫生部长普莱斯（Tom Price）相谈甚欢。而昨天的外交酒会也非常成功，友邦及国际民间团体都有与会。

对于外交部洽请各友邦为台湾向世界卫生组织（WHO）提案“邀请台湾以观察员身分参与WHA”，争取在WHA大会列入议程，但总务委员会决议不把议题纳入议程。陈时中回应，外交部都有掌握状况，成功请11个友邦提案，就已经彰显出台湾诉求。

不过，台湾有21个友邦，却只有11个友邦为台湾提案，外界质疑和过去能争取更多友邦的支持相比，今年差很多。陈时中解释，八年来台湾都有参加WHA，提案已经是很久以前的事，提案前的热身和准备期都很长，通常会等确认没收到邀请函时才会有相当行动。

至于接下来台湾的世卫行动团还会有什么抗议行动？陈时中没正面回应。

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