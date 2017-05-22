国泰航空裁员600人恐掀业界裁员潮

（联合早报网讯）近来表现欠佳的香港最大航空公司国泰航空，今天宣布裁员约600人。人力资源顾问相信，国泰大规模裁减有可能引发业界出现一股裁员潮。

国泰今天在公开声明中解释，是次裁员是配合公司精简转型的一部分。在裁减的大约600名员工中，包括约190名高级及中级管理职位，占集团25%的管理职位，以及约400个非管理人员职位，占集团相关职位的18%。

国泰强调，这次裁员并不影响任何前线地勤员工、机师、及机舱服务员。而所有被裁减员工将可以得到离职补偿，包括最多额外12个月的薪金、延长的员工医疗福利，以及额外及延长的旅游福利。大部分受影响员工会在今天及未来一个月收到有关职位调动或停职的通知。

国泰行政总裁何杲今天向员工发信形容，上述裁员决定艰难，感谢员工的努力。他强调，集团全新的架构将会更精简，更能迅速响应顾客的不同需求。公司也会继续投资，满足顾客的需要。

不过，国泰工会不满公司的裁员规模大，指现在员工士气低落，要求公司停止裁减行动。

国泰航空公司本地职员工会主席朱贤昌说：“我们觉得很失望，很震惊。我们一直在说，希望他们不可以裁减基层员工，我们基层员工已经不够人手，至于其他管理阶层也应让他们选择自愿离开，不应裁他们。我们要求公司停止继续有裁减行动。”

但有香港传媒报道，国泰除了向约600名员工派发“大信封”，未来还会有第二波裁员行动。信息科技界立法会议员莫乃光今天也证实，收到消息指国泰航空这次的裁员名单上，最少涉及77名信息科技人员，占目前国泰航空信息科技部人手约一成。

他说：“消息人士说，裁员行动尚未完结，最终会裁减150人，即超过两成的人手。”

香港旅游界立法会议员姚思荣表示，面对廉价航空的冲击，国泰等航空公司力求降低成本，已属于全球性趋势。

但他认为，国泰是次裁减600人，会向消费者及市场发出负面讯息，使人担心其服务会所有影响，希望国泰尽快解释未来如何保持或提升服水平的方法，以释除公众疑虑。

另一方面，安俊人力资源顾问董事总经理周绮萍表示，国泰航空今次大规模裁减人手，相信其他航空公司会有一定裁员压力，不排除同业也会跟随裁员。

但周绮萍也相信，香港其他行业的大企业不存在跟随裁减人手的问题，因为每家公司裁员和招聘人手，都会视乎经济状况和公司业绩表现而定。

国泰由于客运业务收入下跌近一成，加上去年全年录得逾85亿港元（15亿新元）燃油对冲亏损，去年亏损5.75亿港元。集团建议不派发第二次中期息，为2009年以来首次。

据美银美林估计，国泰今年仍有51%燃油之对冲价格高达每桶90美元，远高于目前原油每桶50美元的水平，相信燃油对冲失利将会继续困扰国泰。

国泰今天宣布裁员预示其将缩减成本，加上国泰上周五保住港股蓝筹地位，其股价今天开市后扩大升幅，全日升2.297%，成交量1.04亿元。

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