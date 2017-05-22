郭文贵爆料张欣出轨 潘石屹喊告

（联合早报网讯）针对逃亡海外的中国富商郭文贵近期爆出SOHO中国联席总裁张欣与美国前驻华大使骆家辉有染等猛料，张欣的丈夫、SOHO中国董事长潘石屹今天通过微博回应称，已决定向法院起诉郭文贵。

潘石屹呼吁，所有被郭文贵造谣的受害者都能出来辟谣，都来发出自己的声音，要拿起法律的武器，保护自己的权利，捍卫自己的尊严。

今年50岁的郭文贵被中国媒体称为“权力猎手”。他早年通过结交中共郑州市委书记王有杰等权力人物，在河南经商发迹，后来又与国家安全部副部长马建、河北省政法委书记张越等高官相互输送利益，在商界呼风唤雨。

2014年8月，郭文贵离开中国；2015年1月，马建被中纪委带走调查；2016年4月，张越也被中纪委带走调查。

据《财新周刊》等媒体报道，北京政泉控股有限公司(以下简称“政泉控股”)实际控制人郭文贵，以盘古大观作为据点，通过多年的经营，搭建了一个以政法官员为主的庞大政商关系网络，被外界称之为“盘古会”。马建、张越等人是“盘古会”的重要人物。

今年3月，网络上流传的一段“马建供述”的视频显示，马建和郭文贵在2006年左右经工作结识，从2008年到2014年，马建多次以国安名义违法帮助郭文贵，郭文贵给马建行贿总价值大概6000万左右人民币（约1200万新元）。

今年4月，中国外交部发言人证实：“国际刑警组织已经向犯罪嫌疑人郭文贵发出了红色通缉令。”

在美国的郭文贵则认为自己受到迫害，选择通过“爆料”反击中国有关媒体以及官方对他的指控。今年3月以来，郭文贵通过视频爆料，内容涉及“高层内斗”以及个别官员的贪腐行为。

4月，美国之音曾经对郭文贵进行过直播专访，郭文贵自称要放出“核弹级的重磅曝料”，并预告节目将播出三小时，但直播进行到一小时15分钟时突然中断，参与直播的美国之音五名媒体人事后还被停职调查。

这次事件在中国海外民主人士舆论圈中引起很大关注，猜测四起。有人质疑美国之音屈从于中国官方的压力，美国之音发言人则对外解释，直播原定只有一小时，但最终因为沟通问题，直播超过了一个小时，该台高层于是决定停播。

事件后，郭文贵改在自己的社交媒体继续频繁“直播爆料”，爆料内容近期也涉及台商、大陆企业家潘石屹夫妇等一些商界名人。

搜狐财经今天报道了潘石屹反驳郭文贵的消息。报道在“编者按”中说：日前，身负“红色通缉令”的郭文贵通过长视频爆料SOHO中国联席总裁张欣和知名主持人杨澜与前美国驻华大使骆家辉有染，时隔多日之后，张欣的丈夫即SOHO中国董事长潘石屹发长微博对郭文贵进行回复，称不能任由他造谣。

针对郭文贵称SOHO中国股票中50%是替人代持的，潘石屹是一些官员的白手套，潘石屹驳斥说：“这些完全都是郭文贵胡说八道，根本没有这些事情。SOHO中国是香港上市公司，股权结构非常清晰，任何人都可以查，查一查就清楚了。”

对于郭文贵指控现任中国城乡住建部副部长黄艳曾与刘志华等北京市领导关系不正常，潘石屹辩解说，黄艳“是位敢说真话，不怕领导的专业人士”“任何开发商的饭她都不吃。这是她给自己定下的一条纪律”。

潘石屹还在微博中说：“谁都知道郭文贵是国家安全系统的人，可以随便的去窃听，可以随便的去抓人。谁都知道郭文贵背后的‘老领导’势力很大，在中国比天还大，谁敢得罪这样的人呢？但人世间还有正义。中国的天空中还有太阳，不能永远黑暗下去。郭文贵采取的所有手段，包括窃听、跟踪和调查都是特务手段。但只要我们行得端，走得正，就不怕窃听，就不怕被抓。为人不做亏心事，半夜不怕鬼敲门。”

至于郭文贵身后的“老领导”到底是谁，潘石屹没有点明。

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