“一带一路”推动中国对外承包工程快速增长

（联合早报网讯）在“一带一路”倡议推动下，中国对外承包工程实现快速增长，2016年中国企业在沿线国家市场完成营业额760亿美元，同比增长9.7％，交通、电力、建筑领域成业务增长优势领域。

新华社报道，中国对外承包工程商会今天（22日）在北京发布的《中国对外承包工程发展报告2016-2017》显示，中国对外承包工程2016年完成营业额1594亿美元，同比增长3.5％，新签合同额2440亿美元，同比增长16.2％。中国企业在“一带一路”沿线国家市场的对外承包工程业务占据了中国企业海外基础设施建设市场的半壁江山。

根据报告，交通、电力和建筑业务实现了较快发展。在交通基础设施建设中，铁路工程增长最快，2016年业务增速同比翻了一番；“一带一路”沿线国家电力工程新签合同额同比增长达到54％，风电、太阳能等清洁能源建设取得突破；房屋建筑领域业务取得快速增长，特别是非住宅建筑领域远超住宅类建筑的业务增速，超高层建筑施工优势成功输出海外。

中国对外承包工程商会会长房秋晨指出，未来，互联互通仍将是各国基础设施建设的重点，公路、铁路、航运、港口、机场等建设需求巨大。能源电力，特别是电力网络和清洁能源将成为重点投资方向。此外，房地产、市政等民生工程将迎来较好发展机遇，绿色、节能、环保的基础设施建设项目将是未来的发展方向。

报告分析说，“一带一路”倡议和产能合作将继续成为行业发展的增长点，同时也要看到企业在外投资面临的不确定性增加、外部竞争加剧，以及企业传统竞争优势下降、管理能力有待提升等制约瓶颈。

房秋晨建议，要加大对企业投融资等业务的金融支持力度，加大对中国工程技术标准“走出去”的推动力度。行业企业应创新发展模式，完善风险防控体系，提升“投建营一体化”综合竞争力，尽快实现业务转型升级。

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