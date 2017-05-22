支付宝在马来西亚上线

（联合早报网讯）支付宝电子钱包（Alipay）支付系统今天（22日）在马来西亚正式上线，7-11有限公司成为全马首个接受支付宝支付系统的零售商。

中新社报道，7-11控股首席执行员嘉利布朗说，该集团旗下的7-11在全马有超过2100间便利商店，目前全马有超过2000间分店已于5月12日开始使用支付宝支付系统，预计自24日起将在全国所有分店上线使用。

7-11母公司成功集团的创办人陈志远当日出席推介礼时说，未来会把支付宝支付系统拓展至成功集团旗下的其他零售商（如星巴克），以及该集团下的酒店及度假村业务。

支付宝母公司–蚂蚁金融服务（AntFinancial）高级副总裁道格拉斯在致辞时说，支付宝在马来西亚的正式启用是一个机遇，相信借此可吸引更多的中国游客来马旅行。

2016年11月，阿里巴巴创办人马云应马来西亚首相纳吉邀请担任马来西亚政府数字经济委员会特別顾问，以提升该国在数字经济，特別是电子商务领域的发展。

今年3月，马来西亚数字经济发展机构（MDEC）宣布与阿里巴巴集团达成战略合作，双方将联手在马来西亚打造中国以外的第一个电子世界贸易平台（eWTP）试验区。自此，马来西亚成为eWTP在海外落地的第一个国家。

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