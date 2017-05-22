上海出台政策确保困境儿童吃得饱穿得暖

（联合早报网讯）上海市政府今天（22日）颁布《关于加强本市困境儿童保障工作的实施意见》（以下简称《意见》），将着力完善困境儿童保障体系，确保三类困境儿童在基本生活、基本医疗、义务教育、司法保护等多方面的权益。

中新社报道，通俗地讲，该《意见》就是要确保上海各类困境儿童吃得饱、穿得暖，享受基本医疗，接受义务教育；同时，要及时发现、干预、处置因监护缺失或监护不当，而使儿童遭受虐待、遗弃、意外伤害、不法侵害的事件。

据了解，《意见》主要聚焦三类困境儿童：第一类是因家庭贫困导致生活、就医、就学等困难的儿童；第二类是因自身残疾导致康复、照料、护理和社会融入等困难的儿童；第三类是因家庭监护缺失或监护不当遭受虐待、遗弃、意外伤害、不法侵害等导致人身安全受到威胁或侵害的儿童。

上海缘何要重点聚焦因监护缺失、监护不当、不法侵害而陷入困境的儿童？据介绍，相比较而言，这类困境儿童尽管数量不多，其保障工作也有相应的法律、规章等制度设计，但仍有补短板的空间，需有关部门协同合作，严格遵规执法。

为此，《意见》专设章节，明确要求“对因监护缺失或监护不当遭受侵害造成儿童陷入困境的，政府相关部门应及时介入保护儿童安全”，并具体设立了工作程序机制。

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