中俄国际商用飞机公司在沪挂牌：要联手造280座大飞机

（联合早报网讯）5月22日，中国商飞（COMAC）与俄罗斯联合航空制造集团（UAC）的合资企业——中俄国际商用飞机有限责任公司（CRAIC）在上海成立。合资公司主要负责中俄联合研制新一代远程宽体飞机项目的运行工作。

据澎湃新闻网报道，中俄远程宽体客机是在中俄全面战略协作伙伴关系深入发展背景下，两国企业在高科技领域开展务实合作的重大战略性合作项目。

2016年6月25日，在习近平主席与普京总统见证下，中国商飞公司与俄罗斯联合航空制造集团签署了项目合资合同。经过双方企业的充分协商，坚持对等合作、优势互补、互利共赢、追求卓越的发展原则，坚持联合研制、国际合作、国际标准的技术路线。目前合资公司已完成工商注册程序，取得了营业执照。合资公司名称为：中俄国际商用飞机有限责任公司（China-Russia Commercial Aircraft International Co.,Ltd(CRAIC) ）。合资公司设在上海。

目前，双方已经确定了远程宽体飞机系列化发展方案，完成了飞机级指标初步定义，明确了基本型的航程（12000公里）和座级（280座）。近期，项目将转入初步设计阶段，将对系统和设备供应商进行问询。总装将在上海完成。

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