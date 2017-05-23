昆明启动海绵城市建设 力争今年建19.15平方公里

（联合早报网讯）中国云南省昆明市节水办消息，今年，昆明将以滇池流域为重点，从区域流域入手，在全市范围推进海绵城市建设，按照2017年昆明市海绵城市建设工作目标任务，力争今年开工建设19.15平方公里。

据云南网报道，《专项规划》范围为昆明市中心城区、晋宁区的晋城和昆阳，规划区建设用地面积为506平方公里。目前，昆明市已明确海绵城市建设近期和远期相关目标。到2020年，城市建成区20%以上的面积达到目标要求，到2030年80%以上的面积达到目标要求。明确了昆明市到2020年城市建成区119.55平方公里（23.63%以上）的面积达到目标要求，到2030年城市建成区432.3平方公里（85.43%以上）的面积达到目标要求，年径流总量控制率为82%。

据介绍，昆明市选取了北部片区和草海片区组合作为海绵城市建设的试点区域，总面积为40.33平方公里。北部片区面积21.37平方公里，草海片区面积18.96平方公里。同时，确定了试点区海绵城市建设项目，共计7大类577个，其中包括海绵型道路建设、排水管网建设、内涝治理等。

海绵城市，是新一代城市雨洪管理概念，是指城市在适应环境变化和应对雨水带来的自然灾害等方面具有良好的“弹性”，也可称之为“水弹性城市”。国际通用术语为“低影响开发雨水系统构建”。下雨时吸水、蓄水、渗水、净水，需要时将蓄存的水“释放”并加以利用。

2017年3月5日中国第十二届全国人民代表大会第五次会议上，李克强总理政府工作报告中提到：统筹城市地上地下建设，再开工建设城市地下综合管廊2000公里以上，启动消除城区重点易涝区段三年行动，推进海绵城市建设，使城市既有“面子”，更有“里子”。

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