中国监察部原副部长王令浚任海关总署副署长

（联合早报网讯）昨日，中国人力资源和社会保障部网站发布一则国务院任免，任命王令浚为海关总署副署长。
据中共新闻网信息，简历显示，王令浚此前担任监察部副部长。
王令浚，男，汉族，1965年5月生，江西南昌人，1988年7月参加工作，1985年6月入党，对外经济贸易大学法学院国际法学专业毕业，研究生学历，法学博士学位。
1982.09-1986.07 江西大学法律系法律专业学习
1986.07-1988.07 中国政法大学法律系民法专业硕士研究生
1988.07-1991.01 广东省深圳市法制局干部
1991.01-1992.03 广东省深圳市人大常委会法工委办公室干部
1992.03-1994.08 广东省深圳市人民检察院秘书科科长、检察员
1994.08-1994.11 广东省深圳市人民检察院办公室副主任(副处级)
1994.11-1996.08 国家工商局办公室秘书一处干部、副处长
1996.08-1998.09 国家工商局办公室综合处处长(其间：1996.10-1998.08挂职任江西省赣州地区专员助理)
1998.09-2000.03 国家工商局消费者权益保护司综合处处长
2000.03-2001.09 国家工商局企业注册局副局长
2001.09-2003.12 国家工商总局外商投资企业注册局副局长
2003.12-2007.12 国家工商总局外商投资企业注册局局长(其间：2004.09-2007.07对外经济贸易大学法学院国际法学专业在职研究生班学习，获法学博士学位)
2007.12-2012.12 青海省副省长
2012.12-2013.02 青海省委常委
2013.02-2013.06 青海省委常委、政法委书记
2013.06-2015.04 青海省委常委、组织部部长
2015.04-2017.05 监察部副部长
2017.05 海关总署副署长
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