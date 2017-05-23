四川为300多只野生大熊猫建立遗传档案

（联合早报网讯）在中国四川栖息的1300多只野生大熊猫中，已有300多只拥有了自己的遗传档案。这是记者22日从四川省林业厅野生动物资源调查保护管理站获得的消息。

据华西都市报报道，四川省林业厅野生动物资源调查保护管理站副站长古晓东说，根据初步安排，四川将在未来5年之内，为栖息在四川的1300多只野生大熊猫建立遗传档案。在卧龙国家级自然保护区，调查人员基本摸清了100多只野生大熊猫的DNA数据，建立了遗传档案。而王朗国家级自然保护区，也于2016年完成了30多只野生大熊猫的数据收集。

2015年，四川首次启动野生大熊猫遗传档案库建设，旨在掌握野生大熊猫更为详细的种群、个体信息，实现大熊猫“保护到只”。调查人员在保护区及周边布设监测线路，他们根据竹子的分布、大熊猫新鲜采食痕迹及生活习性等，对大熊猫的野外生活痕迹进行监测和收集。“比如，通过粪便等，可以获得大熊猫的DNA数据，这为建立野生大熊猫遗传档案提供便捷。”古晓东说。

据介绍，为给野生大熊猫建立遗传档案库，2015年四川选择卧龙、王朗等11个野生大熊猫栖息地进行前期工作。目前，这一工作开展范围扩大到位于四川的14个自然保护区。

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