中国外长王毅谈非洲四国之行感受

（联合早报网讯）5月22日，中国外交部长王毅在阿比让回答了有关非洲四国之行感受的提问。

据中新社报道，王毅说，他此次非洲毛里塔尼亚、佛得角、马里、科特迪瓦四国之行主要有三点感受：

第一，这次到访非洲正好是在“一带一路”国际合作高峰论坛成功召开之后，一路走来，四国都不同程度地提出希望参与和融入到习近平主席提出的“一带一路”建设当中。这不仅仅是四国的愿望，而是代表了非洲大陆的整体心声。非洲很多国家是海上丝绸之路的历史和自然延伸，只要赞同“一带一路”的精神和理念，都可以成为携手合作的伙伴。

第二，非洲各国迫切希望摆脱仅仅依赖资源出口的单一模式，通过加快工业化进程、提高自主发展能力，实现从政治独立到经济独立的目标。而他们通过比较鉴别，都认为中国才是非洲国家最理想、最可靠的合作伙伴，愿意搭上中国经济发展的快车。

第三，中非友好有着光荣传统，已经结出丰硕的果实。多年来，中国不光在经济上给予了非洲无私的帮助，也在非洲人民最重要的卫生健康以及和平安全等领域发挥着积极作用。中国医疗队已经在非洲坚守了半个多世纪，在非洲接诊救治的人数已超过2亿人次。近年来，中国在非洲的和平安全事务上也加快了投入，目前有2000多名中国军人在非洲执行联合国维和任务。

王毅指出，非洲是一座充满希望的大陆，中国将在非洲发展振兴的进程中始终同非洲兄弟姐妹站在一起，帮助非洲人民早日梦想成真，迎来更加美好的未来。

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