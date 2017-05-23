中国官员在世卫大会介绍健康中国建设经验

（联合早报网讯）中国国家卫生和计划生育委员会主任李斌，22日在第70届世界卫生大会一般性辩论发言中表示，经过不断努力，中国已建立惠及13亿人的基本医疗保障安全网，提高了卫生服务的公平性、可及性、质量和效率，开辟出一条符合中国国情的健康发展道路。

据新华社报道，李斌说，中国强调通过创新构建良好的卫生系统，充分考虑健康影响因素的广泛性、社会性、整体性，强调政府统筹协调，建立了由卫生计生、农业、教育、环境、人力资源社会保障等多部门参与的公共健康治理协调机制，初步形成了政府牵头负责、社会积极参与、个人体现健康责任的良好局面。

她表示，中国坚持把基本医疗卫生制度作为公共产品向全民提供的基本理念，努力在分级诊疗、现代医院管理、全民医保、药品供应保障、综合监管5项基本医疗卫生制度建设上取得新突破。同时，中国还大力加强卫生系统尤其是基层能力建设，并通过医联体建设和家庭医生签约服务，推动医疗卫生工作的重点和优质医疗资源双下沉。

第70届世界卫生大会22日在瑞士日内瓦开幕。来自世界卫生组织194个成员的与会代表将在为期10天的会议中聚焦全球公共卫生热点议题，选举产生新任总干事，并通过多项公共卫生决议或决定。

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