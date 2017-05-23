两岸执行“金门协议”遣返大陆诈骗集团成员

（联合早报网讯）台湾移民署今日（23日）在马祖南竿福澳港执行偷渡犯遣返作业，在两岸红十字会的见证下，交接七名中国大陆偷渡犯给陆方，其中，四人为由偷渡来台的诈骗集团“祈福党”成员。

台湾《自由时报》报道，台湾移民署表示，遣返的四名“祈福党”成员均为广东人，他们在2016年9月初自福建沿海搭船至基隆港口偷渡上岸后，在台北市锁定中年妇女，讹骗其家人可能遇劫、可帮忙消灾解难等语，诱使妇人将现金、黄金等包在旧报纸里，再由其成员趁机以味精、矿泉水等物掉包，以“祈福”名义诈骗得手逾新台币百万元。

台湾移民署表示，“祈福党”成员冯嫌等四人经法院依违反入出国及移民法及加重诈欺取财罪判决并易科罚金，执行完毕后交由移民署在今日依“金门协议”交由陆方遣返回大陆。

报道称，双方人员依循人道及安全的原则，由两岸红十字会在交接书上签名见证下，顺利完成本次人员互遣作业。

台湾移民署表示，两岸偷渡犯遣接返作业，均依“金门协议”由双方主管部门在海峡两岸红十字会之见证下执行。此次遣返作业是循“马尾-马祖”路线，由陆方租用专船“安麒轮”并悬挂红十字会旗帜，经台方租用民船至两岸海域中线引导进入马祖福澳港。

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