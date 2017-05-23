中国鸽子因携带标签 被印度怀疑为“间谍鸽”

（联合早报网讯）多家印度媒体22日称，有印度民众21日抓到一只来自中国的鸽子，因其佩戴的标签有中文字母和数字，疑似中国“鸽子间谍”。

环球网援引《印度斯坦时报》5月22日报道称，“阿鲁纳恰尔邦”民众21日在该地区抓到一只携带有中文字母和数字标签鸽子，该发现在当地引起了“警觉”。当地官员称，此次“逮捕”是有史以来的“第一次”。随后，当地民众通知了印度林业部门。

印度官员在接受采访表示，“我们得到了村民抓住一只携带有标签的鸽子的消息”，“这只鸽子或许是中国进行监控的计划的一部分”。但该官员并没有说鸽子身上是否携带有信号传送器或者照相机。该官员表示，这个标签也可能是用于研究。但是，“除非这个标签确实是研究用途，否则我们也不能妄加揣测。我们正在等待林业部门的报告。”

《新印度快报》报道称，当地民众怀疑鸽子身上或许携带有间谍照相机，但检查后一无所获。

虽然印度方面并未证实该鸽子是否为中方派至印度“监视”，但印度内政部长辛赫（Rajnath Singh）此前曾呼吁“中印边界”的居民提高警觉，也已经展开调查。《印度斯坦时报》报道称，辛赫要求当地高级部长以及“中印边境”警察局的高级官员要“非常警惕”中国沿“边界”的“渗透”。

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