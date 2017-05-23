中国为印尼雅万高铁提供45亿美元贷款

（联合早报网讯）中国国家发改委今天（23日）透露，日前，国家开发银行在北京与印尼中国高铁有限公司就印度尼西亚雅加达至万隆高速铁路项目（简称“雅万高铁”）正式签署贷款协议，贷款额度45亿美元。

中新社报道，雅万高铁是“一带一路”建设的重大早期收获和中国印尼务实合作的标志性工程，签署项目贷款协议是“一带一路”国际合作高峰论坛成果清单设施联通领域的重要成果，标志着中国高铁“走出去”的“第一单”进入快速实施阶段。

国家发改委新闻发言人介绍说，雅万高铁位于爪哇岛西部，连接印尼首都雅加达和西爪哇省省会万隆，线路全长142公里，最高设计时速350公里，预计三年建成通车。雅万高铁为双线电气化，采用中国高铁技术、标准和装备。项目建成后，雅加达至万隆的通行时间，将由现在的三至五个小时缩短至40分钟。

今年4月4日中国和印尼双方在雅加达签署项目工程总包（EPC）合同，此后国家开发银行与中印尼高铁合资公司（KCIC）及中印尼发起方按照互利共赢的原则，与中国铁路总公司等中方企业紧密配合，共同努力，最终实现贷款协议签署，结束了长达近20个月的融资谈判，取得阶段性重大突破。

国家发改委表示，经过十多年的创新发展，中国已成为世界上高速铁路建设运营规模最大、技术最全面、管理经验丰富的国家。雅万高铁是东南亚首条高铁，是促进印尼经济发展，造福印尼人民的交通基础设施旗舰工程。同时，随着“雅万高铁经济带”的形成，将进一步带动沿线区域基建、商业、电子、物流和旅游产业开发、提升区域经济社会发展水平。

国家发改委新闻发言人透露，“一带一路”国际合作高峰论坛期间，国家发改委副主任王晓涛在国家会议中心会见来京出席“一带一路”国际合作高峰论坛的印尼国企部莉尼部长一行。莉尼部长高度评价此次高峰论坛及签署雅万高铁贷款协议。双方一致表示将落实两国元首重要共识，进一步发挥国家发改委与印尼国企部合作机制作用，在更多领域推动务实合作。

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