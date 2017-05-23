香港警方“放蛇”拘21名涉违法Uber司机

（联合早报网讯）香港警方今天（23日）在港九新界各区拘捕21名Uber司机。他们涉嫌非法驾驶车辆作出租或取酬载客的用途，以及无第三者保险驾驶车辆，所有被捕者正扣留调查。

中通社报道，警方今年5月期间以“放蛇”方式乔装乘客，以手机应用程序多次租用私家车辆，其后展开拘捕行动。案中的被捕司机，在网上平台登记私家车，以手机应用程式接受客人的召车要求后，会前往客人的家中或者指定地点，去接载客人往目的地，客人亦需要通过手机程式预先用信用卡付款。

警方指，21名被捕者包括20男一女，年龄介乎21至59岁，他们入行时间由几日至几年不等，每次收取车费50港元至150港元。所有被捕者需要在五日内提供保险单等相关文件作调查之用。

西九龙交通部总督察刘达辉表示，对于手机应用程式的营运者，警方想指出，作为负责任的机构，是需要确保有关出租的汽车拥有出租许可证，以符合香港法例要求，这是对乘客负责，也是对香港法例的尊重。另外，如任何人协助与教唆他人干犯相关罪行，亦可能触犯法例。警方的执法行动仍然进行中，不排除陆续有更多司机被捕。

刘达辉呼吁市民使用车辆时应辨认是否有出租许可证，所有车辆的出租许可证必须展示在挡风玻璃左上方，租借车辆时可以留意到这点。

香港警方亦曾经控告多名Uber司机“驾驶汽车以取酬载客”和“无第三者保险而驾驶”两项罪名，法庭裁定所有被告两项罪名成立，并判被告各罚款约1万港元，并全部停牌一年。

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