胡春华李鸿忠誓言维护以习近平为核心的党中央权威

（联合早报网讯）中共广东省、天津市昨天同日召开党代表大会，有望在中共十九大后更上层楼的广东省委书记胡春华和天津市委书记李鸿忠分别做工作报告。两位政治明星都誓言坚决维护以习近平为核心的党中央权威，以优异成绩迎接中共十九大召开。

分析人士认为，胡春华和李鸿忠在党代会后将分别继续担任广东省委书记和天津市委书记，但胡春华有可能在十九大前后进京工作，甚至直接进入政治局常委会；李鸿忠在十九大后将以政治局委员身份继续主政天津。

中共将于今年下半年举行第十九次全国代表大会，大会将讨论通过中国未来五年的发展大计，并选出新一届中央委员会。新一届中央委员会将选出新一届政治局、政治局常委会、中央军委以及总书记和军委主席等。

近两个月来，中共省级代表大会纷纷举行。省级党代会一般要开五天，主要制定该省市未来五年发展规划，选出新一届省级领导班子和参加中共十九大的代表。各省级党代会预计将在今年6月底全部结束。

今年54岁的胡春华曾长期在西藏工作，后担任共青团中央第一书记、河北省长、内蒙古党委书记等职务。2012年中共十八大后，胡春华以政治局委员身份出任广东省委书记。作为仅有的两名60后（1960年代出生）政治局委员，胡春华与重庆市委书记孙政才被视为新一届中共政治局常委的热门人选。

今年4月4日，中共总书记习近平对广东省工作作出批示，充分肯定中共十八大以来广东各项工作，希望广东“坚持党的领导、坚持中国特色社会主义、坚持新发展理念、坚持改革开放，为全国推进供给侧结构性改革、实施创新驱动发展战略、构建开放型经济新体制提供支撑，努力在全面建成小康社会、加快建设社会主义现代化新征程上走在前列”。

习近平在广东省党代会召开前对广东作出批示，被外界解读为对胡春华工作的肯定，也增大了胡春华在十九大后更上层楼的几率。

胡春华昨天在广东党代会工作报告中特别提到习近平的“重要批示”，即“四个坚持、三个支撑、两个走在前列”。他誓言广东“一定要以习近平总书记重要批示为统领，更加奋发有为做好广东工作，决不辜负党中央和习近平总书记的殷切期望”。

去年9月，中共天津市委代理书记、天津市长黄兴国落马。今年1月，61岁的李鸿忠由湖北省委书记出任天津市委书记。由于天津市委书记历来由政治局委员担任，李鸿忠接掌天津被认为拿到下届中共政治局的入场券。

李鸿忠昨天在天津党代会报告中表示，天津要更加紧密地团结在以习近平为核心的党中央周围，高举旗帜，维护核心，忠诚担当，创新竞进，为全面建成高质量小康社会，建设社会主义现代化大都市而奋斗。

他在肯定天津过去五年的成绩后，也指出天津存在的困难和挑战。其中包括，对习近平的新发展理念理解不深，市场意识、创新精神、开放观念不强；一些党组织管党治党不力、党的领导弱化、党的建设缺失的问题依然存在，圈子文化、好人主义滋生蔓延的土壤尚未根除，净化政治生态的任务依然艰巨繁重等等。

李鸿忠强调，天津必须旗帜鲜明讲政治，一切行动听从习近平总书记指挥；必须以解放思想为先导，打开脑袋上的“津门”，让改革新风吹进来，敢于站队首、立潮头，勇当改革开放创新的先锋；必须坚持全面从严治党越来越严，以管党治党的有效措施取信于民，以净化政治生态的新成效赢得人心。

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