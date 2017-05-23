中国开建世界首座三塔四跨双层悬索桥

（联合早报网讯）中国中铁大桥局今天（23日）发布消息称，当天在四艘拖轮牵引之下，约20层楼高、占地超过九个篮球场、重达1.8万吨的浙江瓯江北口大桥中塔钢沉井基础从江苏浮运到位，由此拉开这座世界上第一座三塔四跨双层悬索桥大规模基础建设的序幕。

中新社报道，地处浙江温州的瓯江北口大桥，是浙江甬台温（宁波—台州—温州）高速公路复线和温州市南金公路两大项目跨越瓯江的控制性工程，采取“两桥合建”方式，属于世界首座三塔四跨双层悬索桥。

据项目设计方中铁大桥院相关负责人介绍，大桥上层采用双向六车道高速公路标准，设计速度100公里/小时；下层采用双向六车道一级公路标准，设计速度80公里/小时，至少可抵御17级台风，并满足3万吨级集装箱船舶单孔双向通行能力。

当天浮运到位的瓯江北口大桥中塔钢沉井，既是该桥率先开工建设项目，也是施工难度最大的桥墩基础。项目施工方中铁大桥局瓯江北口大桥项目总工程师田继开说，沉井的平面面积3600多平方米，相当于九个标准篮球场大小；高68米，相当于20层楼高度；重达1.8万吨的中塔钢沉井，更是整座桥梁最为复杂的施工环节之一。

5月16日，该桥中塔沉井在江苏南通造船厂下水后，沿着长江、东海到达温州。途经航道各类船舶繁多，水域复杂多变，潮水落差大，天气多变。“其浮运总历程达362海里，如此长距离运送一个桥墩基础，在世界上尚属首次。”田继开称。

钢沉井23日浮运到位后，中铁大桥局施工人员用缆绳把沉井与墩位附近已经建好的锚桩相连，使其精确定位，然后通过钢沉井接高和在夹壁浇筑混凝土等方式，使沉井下沉穿透江底40多米的淤泥层，坐落在稳固的卵石层上，整个沉井基础完工后总重量将超过40万吨。

当地政府官员称，瓯江北口大桥建成后，将完善中国国家公路路网、提高东部沿海公路通行能力，并进一步加强“长三角”、“海峡西岸”和“珠三角”等区域的衔接，助推浙江打造中国现代交通发展的省域示范区。

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