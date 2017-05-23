学者：间谍案对中美关系实际影响不大

（联合早报网讯）美国《纽约时报》近日报道中国瓦解美国在华间谍网络的陈年旧案，有分析猜测消息来自美国情报系统的人士，而向媒体爆料的动机可能是为破坏中美关系。受访学者认为，间谍案对中美关系的实际影响目前不大，中美会继续战略经贸合作，情报战也会继续。

中美正在通过百日计划解决经贸摩擦，并将在下个月举行首轮外交安全对话。《纽约时报》上周报道，中国在2010年至2012年瓦解了美国在华间谍网络，处死或囚禁18至20名线人。有分析认为，报道可能有要破坏中美磋商氛围的动机。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯接受《联合早报》访问时说：“这是至少五年前的事，而且看似美国情报部门的官员主动给记者爆料，我好奇他们为什么选在这个时候爆料。”

他认为其中一个原因可能是，中国落实《反间谍法》后会使美国情报机构在华的运作进一步受限，美方情报系统可能希望通过媒体炒作，引起美国舆论关注这个问题。

吴心伯认为另一个可能的原因是，爆料方代表美国国内不希望看到中美关系稳定发展的反华势力，希望通过媒体炒作，向美国总统特朗普施压，提醒他不要为了与中国搞好经贸关系而威胁到美国的国家安全利益。

他指出，美国的军方和情报部门传统上对中国态度比较强硬，例如克林顿政府内主张中国威胁轮的“蓝队”，就有不少成员来自情报部门。

北京风险情报公司克危克险高级分析员袁铁成也相信，向媒体爆料的可能是美国情报系统内的反华力量。他接受本报访问时说：“不排除美方有人利用这个事情，在中美关系之间掺沙子、打楔子（添乱的意思）。”

他指出，从冷战结束后到今年特朗普上台之前，美国在处理中美关系时会考虑到民主等价值观和意识形态，但特朗普上台后美国对华政策就变得以结果、利益为导向。“这个转变有利于中美关系的发展，但不被美国国内一些人接受。”

有分析认为，除了反华力量之外，美国情报系统内也可能有反对特朗普的力量。特朗普上台后与情报系统的中央情报局和联邦调查局关系不好，最近还陷入“通俄门”，被指向俄罗斯外交官泄露高度机密的信息。美国司法部已任命曾任联邦调查局局长的罗伯特·穆勒，调查俄罗斯涉嫌干预美国大选以及特朗普阵营与莫斯科的关联。最新民调显示56%不满特朗普的表现。

尽管爆料者可能有阻碍中美关系顺畅发展的意愿，不过受访中国专家都认为，《纽时》的报道对中美关系不会有明显影响。

中国人民大学国际关系学院教授时殷弘告诉本报：“和其他爆料相比，这是很小的爆料，不会对中美关系有影响。”

吴心伯指出，案件发生时特朗普还没有上台，也不像“通俄门”那样直接与他相关，因此对他的个人影响不大。另外，中国在国内清除被美国发展成间谍的线人，是中国维护国家安全的做法，并不为过。从美国舆论对《纽时》报道的淡定反应来看，确实如此。

吴心伯只是担心，美方可能会有后续动作，例如逮捕被指为间谍的美国境内的中国人。美国曾抓获潜伏40余年的金无怠、华裔工程师麦大志等至少八名中国间谍。

袁铁成指出，《纽时》报道的间谍案已算告一段落，中美之间的情报战持续多年，无论政治领导如何替换，下属的官僚体制还是会继续情报领域的明争暗斗。

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