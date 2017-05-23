中国破获一起侵犯公民个人信息案

（联合早报网讯）中国公安部透露，针对近日有媒体报道“网上‘黑市’个人信息随意买卖 ，查身份信息只需提供手机号”等网上贩卖个人信息情况，公安部成立由公安部刑侦局牵头的“2·17”专案组，经缜密侦查，专案组查清了涉案信息泄露源头，抓获涉案犯罪嫌疑人26名，成功破获该侵犯公民个人信息案。

新华社报道，专案组通过从网名为“水中取火”“孤星泪”的嫌疑人手中购买滴滴打车记录、手机通话记录、淘宝收货地址等信息情况，辗转河北、天津、辽宁、山西、河南、湖南、陕西、广东等地，逐渐查清了涉案上下线人员情况和涉案信息泄露源头。

现查明，杨某江，网名“水中取火”，男，38岁，辽宁省锦州市人；王某，网名“孤星泪”，男，21岁，辽宁省普兰店市人。

滴滴打车记录系湖南德沃信息技术有限公司（滴滴客服业务的外包公司）员工王某亮（男，22岁，湖南省双峰县人）利用职务便利违规查询获取并转卖。

淘宝收货地址系张某（男，24岁，河北省三河市人）通过王某亮获取受害人地址后，利用PS软件变造获取并转卖。

联通手机话单系杨某（男，22岁，湖南省醴陵市人）等人利用网络工具，冒充受害人手机号码致电联通公司语音客服，骗取该手机网上营业厅登录密码，进而查询获取。

联通手机即时定位信息系中国联通天津分公司员工陈某（男，37岁，内蒙古额尔古纳市人）利用职务便利违规查询获取并转卖。目前，上述犯罪嫌疑人均已被抓获，案件正在进一步侦办中。

公安部有关负责人表示，下一步，公安机关将坚持主动进攻、重拳出击、深挖彻查，严惩一切侵犯公民个人信息的犯罪活动，坚决打掉犯罪分子的嚣张气焰，并会同有关部门落实源头治理和综合治理措施，建章立制、堵塞漏洞，尽快铲除滋生侵犯公民个人信息犯罪的土壤，切实保障人民群众的合法权益。

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