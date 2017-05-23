近四成中国应届毕业生工作与专业不对口

（联合早报网讯）中国招聘网站智联招聘近日发布了一份有关2017年大学应届毕业生求职情况的调查报告显示，2017年应届毕业生中，近四成签约毕业生的就业岗位与专业不对口，此外，大约有9.8%的应届毕业生选择“慢就业”。

中新网报道，据了解，本次问卷调查的主要对象为中国高校2017年应届毕业生，包括大专、本科、硕士及博士等，最终收回有效样本9万3420份。

该调查得出的数据显示，在已经签约的2017年应届大学毕业生中，有38.5%的毕业生选择了与专业不对口的工作，同比上升了5.7%。

那么，哪些专业对口率高？调查显示，医学、文学和工学专业的学生，就业对口率较高，分别为84.2%、65.9%和65.2%。另外，教育学、理学、农学专业的学生，就业对口率较低，分别为55.2%、48.5%和47.1%。

此外，从不同性别来看，男生就业对口率高于女生，分别为65.5%和57.3%。

为何专业对口率下降？对此，调查报告分析，专业对口率下降，折射出高校专业设置与社会和用人单位的实际需求间存在着结构性矛盾。

此外，该报告进一步分析，现代社会发展迅速，“共享经济”“社群经济”等新的产业、商业和市场模式创造了许多新兴行业和职位，产生出大量新的职业需求，如网红、微商等，多元化的就业通道给大学生带来了更广泛的选择和机会，也使“学什么不一定干什么”的理念被越来越多的人认可。

这份调查报告还显示，2017年应届毕业生的就业意向仍然以就业为主，占比为73.5%。相较去年，选择在国内继续学习的学生比例出现大幅下降，由2016年的16.5%下降至今年的6.3%。选择出国继续学习的学生比例也出现小幅下降，由4.8%下降至3.4%。

另外，基于近年来更多毕业生延迟就业的现象，上述调查还关注了近年来出现的大学生“慢就业”现象。所谓“慢就业”往往是指，一些毕业生不着急就业，而是选择旅游、在家陪父母以及继续等待机会自主创业等方式，慢慢考虑人生道路的现象。

调查显示，今年大约有9.8%的应届毕业生选择“慢就业”。为何选择“慢就业”？上述调查报告分析，随着越来越多的95后走出校园，他们对就业的选择更加多元化，也更加青睐工作与兴趣相结合。

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