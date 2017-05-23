吴敦义：国共论坛是见习近平的适当时机

（联合早报网讯）新任国民党主席当选人吴敦义今天（23日）下午前往党中央拜会现任主席洪秀柱，针对当选后何时“登陆与中共总书记习近平见面”，吴敦义明确表示，国民党和大陆共产党过去有“国共论坛”机制，依循这个机制依例进行，就是适当的、可能的时机。

联合新闻网报道，吴敦义说，现在已经5月，距离今年要举行国共论坛也不会太远，“既然已经有体例在那里，会很自然”。

报道说，吴敦义与洪秀柱先进行闭门会谈，随后才在党中央会客室公开谈话并接受媒体访问，洪、吴依序进场准备上座时，洪秀柱还对吴说，“你先暂时做这边（客座），未来就坐这边（主座）”。在配合媒体要求握手合影时，洪秀柱也以主人身分说“先看这边，看看那边”。

媒体问到未来的两岸政策，吴敦义表示，他在回复中共总书记习近平的贺电中，用原汁原味的文字指出“两岸都坚持一个中国原则，对于它的涵义双方同意用口头声明方式做各自表达”，这就是一中各表的九二共识。

有媒体提问，2018县市长选举，前立委丁守中、中央委员连胜文、前台北县长周锡玮都传出要选双北，是否就是吴敦义的口袋名单？吴敦义说，他现在脑海印入眼帘的，超过这个名单的很多倍，但没有口袋名单。

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