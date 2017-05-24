港珠澳大桥建材疑造假目前测试暂达标

（联合早报网讯） 工程接近尾声的港珠澳大桥香港段爆出丑闻，港廉政公署怀疑有人在测试报告中造假，昨天证实拘捕21人，包括土木工程拓展署一个承包商的两名高层人员及19名职员。

综合香港01、明报等报道，廉署是于上周二（16日）展开代号“绿田园”行动，拘捕上述人员，指他们在港珠澳工程中涉嫌贪污，并向土木工程拓展署呈交虚假的建材压力测试报告，所有被捕人士已获廉署准予保释，调查将继续。

土木工程拓展署是从2013年1月起僱用涉案承包商，用于港珠澳大桥工程的混泥土样本作压力测试。每件混凝土样本的测试须于特定时段内进行，而所有水泥样本（样本砖）均须通过测试。

廉署昨天（23日）表示，调查发现，部分建材测试未按合约时间完成，涉案的12名实验室技术员及五名服务员涉嫌调整测试器材显示的时间，以掩饰违规行为；另发现部份实验室人员涉嫌以金属校准柱或强力混泥土砖，代替混凝土样本，以伪造造测试结果。

廉署怀疑上述违规行为早于2015年初开始。廉署也发现涉案的两名高级技术员负责核实有关虚假测试报告，涉贪污而纵容把虚假测试报告呈交予土木工程拓展署。

土力工程处前处长陈健硕早前受访时曾指，若事件属大规模造假，不排除大桥工程或要推倒重来。

土木工程拓展署当初发现混凝土压力测试报告有异常情况，涉案承包商曾就事件内部调查，惟呈交予土木工程拓展署的调查报告，并没有披露有关作虚假测试的情况，承包商为此涉嫌诈骗土木工程拓展署。

民主党立法会议员林卓廷则指，事件涉及重大的公众利益，要求政府及廉署公布调查细节。

港府则指出，调查正在进行，现阶段政府未能掌握涉嫌混凝土测试造假所涉及的工程部分。为尽快释除公众的疑虑，路政署已要求驻工地工程人员即时进行详细检查，就香港口岸、香港接线以及屯门至赤鱲角连接路三项工程的范围，对包括桥身、桥墩、楼房、隧道结构等，进行非破坏性混凝土结构强度测试，以检视其混凝土结构的强度是否达到合约要求。

港府表示，到目前为止，测试结果显示全部符合标准，相关测试仍在进行中。驻工地工程人员昨天也完成上述三项工程的结构目测检查，确认全部结构良好，没有发现任何异样。

港路政署已要求驻工地工程人员在未来两个星期继续进行覆检，在三个工程项目内的结构关键位置，优先进行非破坏性混凝土结构强度测试，然后测试其他位置。路政署并会尽快聘请一间独立专业机构，以增加人手资源，为三个工程项目的混凝土结构继续进行非破坏性混凝土结构强度测试及相关专业结构评估。

土木工程拓展署辖下常设的混凝土科技常务委员会，会就路政署进行的覆检工作提供专家意见。该署在去年向廉署举报后，已审视及提升试验所内的系统，以防止同类事件发生，并检视了其他试验所的测试报告，未发现有不寻常事项。

相关部门将于周四（25日）召开记者会交代详情

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