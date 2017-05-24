内地开发商一季度在港投资361亿港元创记录

（联合早报网讯）5月23日，地产服务商高力国际发布中国房地产投资市场报告，报告指出，一季度中国的房地产交易总额达53亿美元（约合365亿元人民币），同比下降25%，环比下降62%。但报告认为一季度交易量下滑并不代表需求减少，而是由于在售高品质房地产资产稀缺，许多业主倾向于继续持有而不出售。此外，内地地产商在香港投资的趋势越来越明显，一季度投资比去年上涨213%创下历史记录。

据澎湃新闻网报道，报告显示，一季度中国房地产交易同比下降25%。2016年四季度，中国房地产交易总额高达140亿美元（约合964亿元人民币），同比增长32%，且创下近10年最高交易记录。近10年来，中国房地产季均交易额为57亿美元（约合393亿元人民币），2016年四季度的数据几乎达到这一平均值的2.5倍。

因此，考虑到2016年四季度的超高成绩，尽管2017年一季度交易额环比下降62%之多，但实际表现尚可。

从土地开发角度来看，一季度，中国的未开发土地投资额高达974亿美元（约合6710亿元人民币），占亚太地区总额的90%，而中国的收益性资产投资额为53亿美元（约合365亿元人民币），前者约为后者20倍。其中，用于住宅开发的土地占比较高。报告称，中国开发商对于土地的需求持续居高不下，这表明他们对中国整体前景很有信心。

从城市来看，上海在2017年一季度表现异常强劲，房地产交易量同比增长7%，在亚太地区城市房地产投资市场中排名第二，仅次于香港。相比之下，北京2017年一季度房地产交易额则同比下降达44%。

此外，报告还显示，继去年11月资本管控加强后，中国资本投资亚洲以外房地产的热度似乎有所下降，但对亚洲地区的投资仍居高不下。

一季度，中国在亚洲以外的投资额达20亿美元（约合138亿元人民币），同比下降49%，环比下降76%；而在亚洲以内的投资额达52亿美元（约合358亿元人民币），同比激增62%，但环比下降2%。

高力国际预计中国海外房地产投资从美国向亚洲市场转移的趋势将会持续，一是因为人民币汇率趋于稳定，中国投资者为保持资本价值而寻找海外投资的动力减少；二是房地产开发商及其他投资者进行大额收购可能会受限。

值得关注的是，一季度中国内地开发商在中国香港的投资额创下历史新高，总交易额达361亿港元（约合319亿元人民币），同比骤增213%。

香港已取代纽约，成为今年以来中国内地资本对境外城市房地产投资的首要目的地。

截至目前，写字楼是最受内地公司投资者欢迎的房地产类型。Real Capital Analytics公司的数据显示，自2012年以来，内地投资者共投入506亿港元（约合448亿元人民币），用于购买香港的写字楼物业。

同时，来自中国内地的资本还大规模投资香港的土地，进行住宅开发，2016年中国香港政府招标的住房用地总价值中，中国内地开发商占40%。2017年以来，内地投资者对中国香港土地的兴趣依然不减，高力国际预计内地开发商将主要关注九龙区启德地段、新界西和屯门的十处住宅区。

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