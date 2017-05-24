“吴洪会”达共识 国民党主席提前7月交接

（联合早报网讯）国民党主席当选人吴敦义23日和党主席洪秀柱会面，两人闭门会谈30分钟，针对党内关注的党主席提前交接，两人达成共识，只要有利于党的发展和各界期待，可以透过协商解决。二十全党代表大会原订8月20日召开，在吴洪双方进一步确定原则后，国民党中央将立即作业在7月举行全代会，洪秀柱提前交棒给吴敦义。

台湾联合报报道，洪秀柱面对媒体访问时表示，有关党主席是否提前交接，要研究一下，兼顾制度面，她一直说要建立制度，现在制度不见得完美，因此她也提议吴敦义可以在二十全党代表大会，稍微修改一些不适合的制度，在顾全现有制度的同时，也顾虑到党务实际运作和发展。媒体追问研究一下的意思是指“不排除提前交接？”洪秀柱也首次表态说，会弹性处理。

由于洪秀柱已指定秘书长莫天虎成立交接小组，吴敦义在和洪秀柱闭门会谈时建议，双方可以各组一个“三人交接小组”，展开党务及人事的交接，洪回答没问题，吴洪会后就正式启动交接的程序。

针对吴阵营最关心的党产处理进度及党的财务现况，洪秀柱建议吴敦义可以先派财务人员进驻行管会，先进行财务的交接。洪向吴强调，党中央吴阵营的人对党的财务很熟悉，党的帐目清清楚楚，不会有问题。

吴敦义、洪秀柱昨天在闭门会谈时，双方团队认为，有关中央委员的提名、选举及选举时程等事宜，都可透过协商处理，吴洪也当场表示认同。洪团队认为，210席党主席提名的中央委员，现任主席和新任主席可以先各自提名单，再针对名单内容进行协商，但吴团队是否接受，还要再讨论。

有关国民党的财务问题，党内透露，包括今年的政党补助款、党费收入等未被党产会冻结的现金，等发完5月份党工薪水后，将剩不到3700万元，也就是6月份党工薪水不足的部分，要另外筹钱，吴敦义人马进驻行管会后，第一件事就是想办法募款发放党工薪资。

至于民生基金会放在党中央的几千万元，以及散布在各部门的基金会到底还有没有小金库，也要吴团队进驻后再一一进行交接清查。

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