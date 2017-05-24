亚洲首场同婚释宪案今天下午公布结果

（联合早报网讯）备受瞩目的亚洲首场同婚释宪案，台湾司法院大法官将在今天下午4时，公布合宪或违宪解释文。台湾法界人士说，若合宪，代表法律没问题、维持现状；若违宪，民法主管机关法务部须依解释意旨做修法等应变。

台湾中央社报道，这起释宪案起因于“台湾首位公开出柜者”祁家威与男伴，在2013年3月到台北市万华区户政事务所登记结婚被驳回，经行政诉讼后败诉定谳。

祁家威认为，民法第4编亲属第2章婚姻规定“使同性别二人间不能成立法律上婚姻关系”有违宪之虞，声请释宪。身为户政主管机关的台北市政府民政局，为关心同志权益，对相关婚姻法令是否宪法保障人民的自由权、平等权等问题，也声请大法官解释。

对此，大法官在3月24日召开宪法法庭，并就以下4项争点进行讨论：1.民法第4编亲属第2章婚姻规定是否容许同性别二人结婚？2.答案如为否定，是否违反中华民国宪法保障婚姻自由规定？3.是否违反宪法保障平等权意旨？4.如立法创设非婚姻的其他制度（如同性伴侣），是否符合宪法保障平等权及婚姻自由意旨？

台湾法务部长邱太三在宪法法庭上说，同志婚姻是后来新社会现象及需求，如果认为民法没规定到就是违宪，根本是“拿明朝的剑斩清朝的官”。许多国家承认同婚前是采渐进式立法，先制定同性伴侣法，再视情况决定同性婚姻机制。户政机关若受理同婚登记的话，才会产生违宪问题等语。

台北市府代表人廖元豪说，同志都是人、都是公民，很难找到理由拒绝同志结婚，北市府立场就是同婚应受民法保障。

法官对于同婚是要修法或另立专法？祁家威在庭上指出，异性恋者像骑着摩托车，两个人坐一台车，可以骑很远；反观同志伴侣用专法就像是给他们一辆协力车，骑短程还好、骑远程就会很累，这是一种不公平的次等对待。

律师黄帝颖分析，归纳当前大法官释宪实务类型，今天同婚释宪的可能结果有合宪解释、合宪非难、警告性解释、违宪宣告、违宪无效、违宪定期失效及违宪溯及失效等七种不同组合。

台湾法界人士表示，以本案为例，简单来说，倘若大法官做出“合宪”解释，代表同性伴侣仍无法到户政事务所“登记”结婚，无法在法律上取得受保障的婚姻关系，不过民众仍可要求民意代表从政治上做处理，争取立法；若是“违宪”，代表民法婚姻规定有违宪，相关单位应进行检讨修正，同性伴侣有望取得合法结婚登记的权利，但实际情形仍要视解释文意旨而定。

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