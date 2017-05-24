福布斯:中国中高端富裕人群2016年底达1261多万人

（联合早报网讯）根据最新出炉的《2017福布斯中国中高端富裕人群财富白皮书》，中国中高端富裕人群规模保持着稳定增长，2016年底达到1261.08万人。

中新社报道，过去十年多间，伴随着中国经济高增长奇迹，中国中高端富裕人群规模迅速扩大，其可投资资产亦同步实现快速增长。在此背景下，福布斯中国联合中国太平洋保险金玉兰财富管理对该群体保持跟踪调研，该白皮书数据主要基于中国私人可投资资产分布模型以及福布斯中国历时一年对中国中高端富裕人群的财富调查。

太平洋保险寿险总公司总经理助理崔顺心表示，近几年来市场环境的变化很大，到2017年底，中国私人可投资资产可达到人民币162.3万亿元，掀开了资产配置的新篇章，中高端人群投资心理和投资轨迹均发生相应变化。

福布斯中国主编康健指出，中国中高端富裕人群的财富的增长速度高于中国国民平均财富的增长速度，出现了“强者愈强”现象。

白皮书数据显示，中国中高端富裕人群，从2012年的748万人到2015年的1116万人，以每年超过百万人的数量递增。康健预计，2017年中国的中高端富裕人群将达到1400万，“过去五年以15%的速度在增长，汇市承压，楼市随着政策收紧风光不再，金融监管收紧股市震荡不断，一系列因素都使得中高端富裕人群资产配置越发分散多元，风控意识增强”，康健说。

白皮书认为，中国的富裕人士对风险的认识更充分，“资产安全性”较高的理财工具受市场关注。中国的中高端富裕人群所拥有的财富管理工具，现金和存款的比重最高，达到60%以上，其次是银行理财产品。

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