乐视美国正式宣布裁员325人 还保留90多人

（联合早报网讯）在各种猜测、传言和否认之后，乐视美国最终还是宣布了大规模裁员的消息。今天上午十点，乐视美国在圣何塞总部召开全体员工大会，正式宣布了裁员325人的消息。

据新浪网报道，乐视美国的官方声明中表示，“我们的业务之广需要大量的资金，公司领导层一直在努力为美国业务筹资足够的资金。虽然我们在扩大分销渠道上取得了进展，但过去几个月获取新融资的工作却遇到了困难，无法支撑所有的业务需求。因此，我们目前有的资金只能进行高度聚焦，需要进行大规模重组，对目前的业务、运营以及员工进行精简。这将影响到（裁减）美国的大约325名员工。”

不过，乐视美国也驳斥了“裁员后只剩下60名员工”的说法，表示“这个数字肯定不准确，公司也并没有确定是否搬出目前圣何塞的总部办公楼“。据一位了解裁员计划的知情人士透露，“裁员后，我们大致还保留了90多人。但我不确定（在大规模裁员之后）未来一周是否还有员工主动离职。”

乐视美国在声明中强调，裁员并不会影响目前乐视在美国销售的产品与服务。“我们会继续在美国提供目前的产品和服务，乐视美国目前的用户的产品和服务不会受到任何影响。上周，我们刚刚在美国组建了客服电话售后团队。”

此次裁员将影响到乐视美国的几乎所有业务部门，包括硅谷总部、洛杉矶、圣地亚哥、贝尔维尤四个办公室。研发团队是受裁员影响最大的部门，乐视设在高通总部所在地圣地亚哥的办公室将在裁员之后直接关闭，剩余员工并入硅谷部门。

想阅读更多新闻？

立即注册１４天免费试阅