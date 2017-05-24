中国应届毕业生就业调查：平均月薪4014元 三成去一线城市

（联合早报网讯）又到一年毕业季，中国高校毕业生的就业动向再度引发关注。近日，智联招聘发布了一份有关2017年应届大学毕业生求职情况的调查报告。数据显示，2017年应届毕业生平均签约月薪为4014元，从地域来看，签约在一线城市的应届毕业生占比最高，达到33.5%。

据中新网报道，据了解，本次问卷调查的主要对象为中国高校2017年应届毕业生，包括大专、本科、硕士及博士等，最终收回有效样本93420份。

调查显示，2017年应届毕业生的就业意向仍然以就业为主，占比为73.5%。相较去年，选择在国内继续学习的学生比例出现大幅下降，由2016年的16.5%下降至今年的6.3%。选择出国继续学习的学生比例也出现小幅下降，由4.8%下降至3.4%。

另外，基于近年来更多毕业生延迟就业的现象，上述调查还关注了近年来出现的大学生“慢就业”现象。所谓“慢就业”往往是指，一些毕业生不着急就业，而是选择旅游、在家陪父母以及继续等待机会自主创业等方式，慢慢考虑人生道路的现象。

值得注意的是，此次调查显示，一线及新一线城市仍然是今年应届毕业生选择的主要就业地。

调查显示，签约在一线城市的比例最高，为33.5%；新一线城市与一线城市基本持平，为33.1%；而二线城市签约比例仅为19.0%；三线及以下城市的签约比例为14.4%。

根据上述数据，调查分析，由于相对较低的生活成本和快速增长的就业机会，新一线城市展现出对大学生就业更加包容、接纳的一面，已经超越一线城市成为最具吸引力的就业区域。

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