机动车保有量突破三亿 中国汽车社会“症候群”凸显

（联合早报网讯）根据中国公安部交管局的数据，截至今年3月底，全国机动车保有量首次突破3亿辆。中国的城市道路无疑正在变得越来越拥挤，随之而来的是一系列城市难题：道路拥堵、停车困难、路怒症、尾气污染、限购限行……中国城市正在出现“汽车社会”所特有的“症候群”。

据东方网报道，腾讯位置服务今年2月发布的一项报告显示，超过一小时通勤时间已经成为北京居民城内出行的常态，通勤时间压力居全国大城市之首，交通拥堵是影响出行效率关键因素。

机动车数量增多，然而基础配套设施却不尽完善。艾瑞2016年发布的《中国智慧停车指数报告》显示，北上广深四城市停车位平均缺口率达76.3%，每个城市至少有超过200万辆车无正规车位可停。尤其对于一些老小区来说，车位不足造成的“车满为患”、“车位争夺战”几乎每天都在上演，占道停车、私设地桩等现象更是屡禁不止。

此外，随着机动车数量的爆发式增长、交通拥堵不断加剧，机动车尾气污染的问题也困扰着城市交通发展。据北京市环保局今年年初的消息，机动车污染已成为北京市本地PM2.5的首要来源，其中，挥发性有机物、氮氧化物排放量分别占全市排放总量的38%、50%左右。

另据公安部交管局2015年的数据，当年全国共查获上述违法行为1733万起，涉及“路怒症”的男司机占97%、女司机占3%。

科学优化城市道路、完善城市公共交通、出台更为严厉的交规……除了发力基础设施建设、改进交通规划、完善法律法规等常规手段，是否还有其他可能？“控车”与“便民”都在考验着城市管理者的智慧。

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