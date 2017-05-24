有媒体称C919中国只造个空壳？ 工信部回应

（联合早报网讯）有媒体称C919大飞机的很多关键技术都来自海外，中国造的只是一个空壳，对此，中国工业和信息化部装备工业司司长李东24日予以驳斥，总体设计方面，C919飞机的气动设计、结构设计、系统设计需求均由中国商飞公司提出，具有完全自主知识产权。

中新网报道，中国国务院新闻办公室今日举行国务院政策例行吹风会，工业和信息化部副部长辛国斌等介绍推进《中国制造2025》深入实施，促进制造业转型升级有关情况，并答记者问。

有记者提及，C919大飞机研发过程中引进了一些国外技术和零部件，有媒体因此表示C919的很多关键技术都来自海外，中国造的只是一个空壳，工信部对此如何评价？

辛国斌指出，C919成功首飞以后，很多网友发出了这样的疑问。中国首次按照适航审定要求和国际主流市场标准自主研发设计的一款大型飞机，在创新方面应该说有了很多成就，并不像网友们揣测的那样。

李东对此回应说，第一，当代大型客机是一个高度成熟、高度产业化的产业，全球化、国际化和子系统招标已经成为国际惯例。C919作为当代一个非常复杂、先进的飞机，利用全球资源实现突破，是个最佳路线。

第二，C919大型客机作为中国首款完全按照适航标准和主流市场标准研制的单通道干线飞机，按照“主制造商-供应商”这种当前全球航空普遍采用的模式研制，具有以下三个方面特点。一是总体设计方面，C919飞机的气动设计、结构设计、系统设计需求均由中国商飞公司提出，具有完全自主知识产权。二是试验验证方面，中国商飞公司是飞机TC证的申请人，对飞机研制各个流程和环节都要按照适航规章负责，需完成相关的系统集成和试验验证，并需承担飞行试验验证规划和试验证明。三是对客户负责方面，中国商飞公司是飞机全寿命周期内的负责人，对后续客户支援体系、飞机运营保障等运营负责，对航空公司负责。

李东表示，C919项目，涉及上万个配套件，同时有数百家企业参与这个重大项目。在这个过程中，需要把上万个零部件，包括发动机、配套导航设备，按照科学的规律整合成一个整体，飞上蓝天，这里面攻克了飞机发动机一体化设计、电传飞控系统控制律、主动控制技术等100多项关键核心技术，形成了以中国商飞公司为平台，包括设计研发、总装制造、客户服务、适航取证、供应商管理、市场营销等在内的中国民用飞机研制核心能力。随着C919首飞成功，以中国商飞为核心，联合中航工业，辐射全国，面向全球的较为完整的具有自主创新能力和自主知识产权的产业链正在形成。

李东还称，下一步，C919还要多次飞上天空，进行国际标准的适航试验，这个过程中也需要突破很多技术，这些核心技术就掌握在中国手里。

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