中国驻印尼泗水总领馆四度捐赠“郑和书屋”

（联合早报网讯）5月24日，中国驻印尼泗水总领事馆在泗水郑和清真寺举行第四届“郑和书屋”捐赠仪式，向东爪哇省10所穆斯林习经院捐赠图书和书架等学习工具。

据中新网报道，中国驻泗水总领事顾景奇出席捐赠仪式并致辞。印尼穆罕默迪亚东爪哇分会主席萨阿长老、印尼穆斯林协会东爪哇分会和伊斯兰教士联合会东爪哇分会以及印尼哈伊郑和基金会的宗教领袖及受赠学校代表150多人出席。

顾景奇介绍说，中国驻泗水总领馆为进一步促进中印尼友好交流，加强与领区地方文化教育合作，丰富地方学校藏书，已连续三年举办“郑和书屋”捐赠活动，向当地近40家学校和习经院捐赠约2.5万册图书。

印尼穆联东爪哇分会主席萨阿长老表示，中国驻泗水总领馆向当地穆斯林习经院和中小学校捐赠图书、电脑和书架的举动让无数印尼当地学生受益，不但拉近两国百姓心与心的距离，还树立了不同民族间互帮互助和共同进步的典范。

萨阿透露，将在东爪哇穆联旗下的22所高校成立“中国角”，让年轻一代进一步了解中国，继续传承中印尼友好薪火。

本次“郑和书屋”捐赠活动的受赠对象为东爪哇省10所中小学及习经院，以印尼文书籍为主，有文学、历史、科技的图书，也有百科全书、字典等工具书，还有部分介绍中国国情的英文书籍和画册。

受赠学校的孩子们纷纷表示，希望长大后，能到中国去看看，希望更深入地了解和认识中国。

图为中国驻印尼泗水总领事顾景奇（右五）赠书给印尼学生。秦为芬摄

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