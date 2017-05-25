新版阿尔法狗棋力大涨 将超越所有人类

（联合早报网讯）今天（5月25日），柯洁和人工智能阿尔法狗(AlphaGo)的第二局对弈即将上演。

据澎湃新闻网报道，根据AlphaGo研发团队公布信息称，目前最新版本的AlphaGo Master要比去年与李世石对弈的AlphaGo Lee在棋力上涨3个子。

面对更为强大的对手，柯洁在微博上惊呼：“我到底是在和一个怎样可怕的对手下棋......”“早就听说新版AlphaGo的强大......但......让......让三个？我的天！”

“这个差距有多大呢？简单的解释一下就是一人一手轮流下的围棋，对手连续让你下三步......又像武林高手对决让你先捅三刀一样......”柯洁忍不住在微博上感叹道。

新版的AlphaGo Master是由去年与李世石对弈的那版AlphaGo Lee升级而来，前者脱离了人类棋谱而直接通过自我学习不断成熟。

令人业内人士颇为震惊的是，AlphaGo的研发团队称，新版比去年与李世石对弈那一版在棋力上涨了3个子。

“以前ZEN、CrazyStone软件达到约2000分，樊麾版AlphaGo达到3000分，李世石版AlphaGo涨3子达到3500分，AlphaGo Master又涨3子达到4500分以上。”

也就是说，按照围棋等级划分，AlphaGo Master已经超越了所有人类，目前暂列人类职业棋手第一位的的柯洁积分为3620分。

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